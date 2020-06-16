İzmir Adalet Sarayı'nda normalleşme dönemi İZMİR Adalet Sarayı'nın, normalleşme süreciyle birlikte kapılarının açılmasının ardından, adliye binası önünde uzun kuyruklar oluştu.

İZMİR Adalet Sarayı'nın, normalleşme süreciyle birlikte kapılarının açılmasının ardından, adliye binası önünde uzun kuyruklar oluştu. Maskesiz, işi olmayan ve ateşi 38 derece üstünde olan vatandaşlar, içeri alınmadı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında bir süre nöbet sistemiyle çalıştıktan sonra dün itibariyle normal çalışma sistemine dönen İzmir Adalet Sarayı'nın kapısında, sabahın saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu. Maskesiz kişiler içeriye alınmazken, giriş yapanların ateşi ölçüldü. 38 derecenin üzerinde ateşi olanlar, geri çevrildi. Ayrıca adliyede işi olmayanlar da içeri alınmadı. Erken saatlerde başlayan kalabalık sebebiyle adliye kapısında her geçen saat yoğunluk arttı. Bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı gözlenirken, görevliler sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda sıklıkla uyarıda bulundu.

Kaynak: DHA