İZMİR Acılı baba 18 yıldır ümitle oğlunu arıyor
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İZMİR Acılı baba 18 yıldır ümitle oğlunu arıyor

Acılı baba 18 yıldır ümitle oğlunu arıyorİZMİR'in Karşıyaka ilçesinde market işleten Osman Dikici'den Haziran 2002'de evinin önünden otomobile bindirildikten sonra bir daha haber alınamadı.

21.06.2020 11:11 | Son Güncelleme: 21.06.2020 11:18

Acılı baba 18 yıldır ümitle oğlunu arıyor

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde market işleten Osman Dikici'den Haziran 2002'de evinin önünden otomobile bindirildikten sonra bir daha haber alınamadı. 18 yıllık süre içerisinde polisin yürüttüğü soruşturmalardan sonuç alınamasa da baba Kemal Dikici, bir umutla oğlunu aramaya devam ediyor. Oğlu için hazırladığı kayıp ilanını cadde ve sokaklara asan acılı baba "Gece uyuyamıyoruz. İçimizde bir ateş. Evlat acını Allah düşmanımıza dahi vermesin" dedi.

Karşıyaka'da market işleten ve o zaman 30 yaşında olan Osman Dikici, evinin önünden aracına bineceği sırada kimliği belirsiz kişilerce bir otomobile bindirilip kaçırıldı. O andan itibaren Osman Dikici'nin bulunması için ailesi girişimlerde bulundu. Aile hem kendi imkanlarıyla oğullarını aradı hem de polisten yardım istedi. Osman Dikici'nin babası Kemal Dikici ile yakınlarının bu arayışları sırasında pek çok sahte ihbarda da bulunuldu. Son olarak yaklaşık 1 ay önce bir ihbar üzerine ümitlenen baba Kemal Dikici, soruşturmadan sonuç çıkmaması üzerine yeni bir hüsrana uğradı.

Oğlu Osman Dikici'nin bulunması için tüm yollara başvurduğunu anlatan baba Dikici, herhangi bir sonuca ulaşmaları halinde bilgi ya da ipucu verene ödül vereceklerini dile getirdi. Dikici, "22 Haziran 2002'de bize bir telefon geldi. Siz 'Osman'ın babası mısınız, Osman bizim elimizde, bir ay kalacak' dedi. O günden beri Osman 18 senedir yok. Gitmediğim başvurmadığım yer kalmadı. Ama hiçbir haber yok. 18 yıldır çektiğimi Allah ile ben biliyorum. Herkesten yardım bekliyorum. Gücümün yettiği kadar uğraşıyorum" dedi.

'KRİMİNAL EKİPLERİ İNCELEDİ'

Çoğu kez umut tamircileri tarafından dolandırıldıklarını belirten Dikici son olarak gelen ihbar üzerine tekrar bir umutlandıklarını söyleyerek şunları anlattı:

"Savcı beni çağırdı. Osman Bergama tarafında iki kişi tarafından bıçaklandı, oraya atıldı, diye bir ihbar gelmiş. Bergama Savcılığı'na yazı yazıldı. Gelen sonuca göre bugüne kadar orada faili meçhul herhangi bir cinayet olmadığı bildirilmiş. Emniyet asayiş şube müdürü dosyayı inceledi. Bir araba plakası vardı. Plakaya ulaşmışlar. Araba birkaç kez el değiştirmiş. El değiştiren kişilerin parmak izlerine bakıldı, koltuktaki izler için kriminale gönderildi. Kriminalden netice geldi. Ne koltuklarda ne da başka bir yerde kan izi, parmak izi bulunamamış. Asayiş şube müdürlüğü araştırmalara devam edeceklerini iletti. Bu son gelişme de bizi bir ay önce ümitlendirdi. Benim çocuğumu duyan, gören varsa ulaşsın. Daha önce de gördüğünü söyleyen oldu ama somut bir şey yok. Annesi ayakta duracak hali yok. Ben de kötüyüm. Gece uyuyamıyoruz. İçimizde bir ateş. Evlat acını Allah düşmanımıza dahi vermesin. Bir kızım, 2 torunum var. Onlarla oyalanıyorum. Onları da birkaç gün görmesem ayakta duramam. Bir haber alınamaması bizi üzüyor. Bu saatten sonra öldüğünü duymaya da razıyım. Yani ölmüş de olsa bir yeri olur, duamızı yaparız, mezarına gideriz."

'BULANA 20 BİN LİRA'

Baba Kemal Dikici ile sokaklardaki elektrik direkleri ile panolara ilan asan dayı Mustafa Ünaldı da acılarının hala taze olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"2002'den beri aynı mücadeleyi veriyoruz. Emniyet müdürlüğü bize yardımcı oluyor. Ama sonuca ulaşamıyoruz. Neyi beklediğimizi de bilmiyoruz. Acaba ölü mü sağ mı, ölüsünü bulsak kabir ziyaretine gideriz. Yetkililerden bunu sonuçlandırmasını istiyoruz. Daha önce 20-30 kez kayıp ilanı bastırıp çevreye yapıştırmıştık. Arayan olmuyor. Bazen de para koparmak isteyenler çıkıyor. Ama perişan olduk. Osman'ı bulana 20 bin lira vereceğiz. Daha önce bazı yerlere biraz para vermiştik. 'Ben sizin oğlunuzu tanıyorum, bize para verin' diyen oldu ama kimseye güvenemiyoruz. 18 yıldır kayıp. Artık ölüsü ya da dirisi çıksın. Perişan olduk. Allah düşmanımıza bile böyle bir acı yaşatmasın."

İZMİR Acılı baba 18 yıldır ümitle oğlunu arıyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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