İzmir açıklarındaki 37 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ve Foça ilçeleri açıklarında 37 sığınmacı kurtarıldı.

İzmir'in Çeşme ve Foça ilçeleri açıklarında 37 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme açıklarında lastik bot içerisinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, lastik bottaki 31 sığınmacıyı karaya çıkardı.

Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bottaki 6 sığınmacı, Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer