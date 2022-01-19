İzmir açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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İzmir açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara suları geri itilen lastik bot içerisindeki 38 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

DİKİLİ, İZMİR (İHA) - İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara suları geri itilen lastik bot içerisindeki 38 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 11.08'de Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğuna yönelik bilgi edindi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 38 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Sahil Güvenlik, Yunanistan, Dikili, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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