İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 42 düzensiz göçmen kurtarıldı

ÇEŞME, İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 42 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği belirlenen 42 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

AA / Haydar Toprakçı - Son Dakika Haberleri

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