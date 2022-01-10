İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 42 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 42 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 42 düzensiz göçmen kurtarıldı
AA / Haydar Toprakçı - Haberler | Güncel

İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 42 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

ÇEŞME, İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 42 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği belirlenen 42 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 42 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kovid-19 vakaları bir haftada İzmir'de yaklaşık 5 kat, İstanbul'da 2 kattan fazla arttı

Kovid-19 vakaları bir haftada İzmir'de yaklaşık 5 kat, İstanbul'da 2 kattan fazla arttı

 İllere göre 25-31 Aralık 2021 döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 663,69, Ankara'da 184,29, İzmir'de 323,30 oldu.

İllere göre 25-31 Aralık 2021 döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 663,69, Ankara'da 184,29, İzmir'de 323,30 oldu.

 Operasyonda ele geçirilmişti! Jivaro kabilesine ait 500 yıllık kesik insan başlarının gizemi çözüldü

Operasyonda ele geçirilmişti! Jivaro kabilesine ait 500 yıllık kesik insan başlarının gizemi çözüldü

AA / Haydar Toprakçı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title