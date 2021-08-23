İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 8 sığınmacı kurtarıldı
İzmir'in Foça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 8 sığınmacı kıyıya çıkarıldı.
İzmir'in Foça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 8 sığınmacı kıyıya çıkarıldı.
Foça açıklarında can salı içinde bir grup sığınmacının olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can salındaki 8 sığınmacı kurtarıldı.
Sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı