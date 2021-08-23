İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 8 sığınmacı kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 8 sığınmacı kurtarıldı

İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 8 sığınmacı kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı - Haberler | Güncel

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 8 sığınmacı kıyıya çıkarıldı.

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 8 sığınmacı kıyıya çıkarıldı.

Foça açıklarında can salı içinde bir grup sığınmacının olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can salındaki 8 sığınmacı kurtarıldı.

Sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (3)
AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (3)
Kabil'deki 229 Türk vatandaşı daha 'uçan kale' ile tahliye edildi
Kabil'deki 229 Türk vatandaşı daha "uçan kale" ile tahliye edildi
Partisinin afişlerinin yırtıldığını duyan Muharrem İnce, Tunç Soyer'e fena patladı: Kimsin sen, kiminle dans ediyorsun?
Partisinin afişlerinin yırtıldığını duyan Muharrem İnce, Tunç Soyer'e fena patladı: Kimsin sen, kiminle dans ediyorsun?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Haluk Levent Burak Özçivit Davut Güloğlu Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Muslera Mesut Özil Ozan Tufan Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 8 sığınmacı kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 21:52:28. #1.15#

title