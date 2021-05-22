İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 8 sığınmacı kurtarıldı
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İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 8 sığınmacı kurtarıldı

İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 8 sığınmacı kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Şafak Yel - Haberler | Güncel

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 8 sığınmacı kıyıya çıkartıldı.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 8 sığınmacı kıyıya çıkartıldı.

Dikili açıklarında lastik botta bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı botu yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 8 sığınmacı bota alınarak karaya çıkartıldı.

Sığınmacıların, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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