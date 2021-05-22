İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 8 sığınmacı kurtarıldı
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 8 sığınmacı kıyıya çıkartıldı.
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 8 sığınmacı kıyıya çıkartıldı.
Dikili açıklarında lastik botta bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı botu yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 8 sığınmacı bota alınarak karaya çıkartıldı.
Sığınmacıların, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel