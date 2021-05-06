İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 8 düzensiz göçmen kurtarıldı
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İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 8 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 8 düzensiz göçmen kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz - Haberler | Güncel

İzmir'in Dikili ilçesinde, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 8 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

İzmir'in Dikili ilçesinde, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 8 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği tespit edilen 8 göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

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