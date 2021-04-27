İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 53 sığınmacı kurtarıldı
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İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 53 sığınmacı kurtarıldı

İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 53 sığınmacı kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Güncel

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına itilen 53 sığınmacı karaya çıkarıldı.

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına itilen 53 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Karaburun açıklarında can salı içinde bir grup sığınmacının yardım beklediği bilgisi üzerine, belirtilen bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı botu yönlendirildi.

Yunan sahil güvenliği tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen 53 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Sığınmacılar, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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