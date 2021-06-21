İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 51 sığınmacı kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 51 sığınmacı kurtarıldı

İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 51 sığınmacı kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Halil Fidan - Haberler | Güncel

İzmir'in Dikili ve Karaburun ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 51 sığınmacı kurtarıldı.

İzmir'in Dikili ve Karaburun ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 51 sığınmacı kurtarıldı.

Dikili ilçesi Bademli açıklarında lastik botta bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 20 kişi kurtarıldı.

Karaburun açıklarında da geri itilen can salı içerisindeki 31 sığınmacı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince karaya çıkarıldı.

Sığınmacılar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

İçtikleri şebeke suyundan zehirlendiklerini iddia eden vatandaşlar soluğu hastanede aldı
İçtikleri şebeke suyundan zehirlendiklerini iddia eden vatandaşlar soluğu hastanede aldı
Ödemiş'te etkili sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
Ödemiş'te etkili sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
HDP il binasını basıp bir kişiyi öldüren saldırganın ifadesi pes dedirtti: Pişman değilim
HDP il binasını basıp bir kişiyi öldüren saldırganın ifadesi pes dedirtti: Pişman değilim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Deniz Poyraz Muharrem İnce Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sinan Çetin Merve Dizdar Kaan Yıldırım Farah Zeynep Abdullah
Spor Cristiano Fatih Terim Yiğit Şardan Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 51 sığınmacı kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.06.2021 21:18:02. #1.13#

title