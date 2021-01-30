İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 48 sığınmacı kurtarıldı
İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen iki lastik bottaki 48 sığınmacı kurtarıldı.
İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen iki lastik bottaki 48 sığınmacı kurtarıldı.
Çeşme ilçesi açıklarında lastik botta bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot ekibi yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 19 sığınmacıyı kurtardı.
Dikili ilçesi açıklarında da yine Türk kara sularına itilen lastik bottaki 29 sığınmacıya ulaşıldı.
Karaya çıkarılan 48 sığınmacı, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör