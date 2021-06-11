İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 35 sığınmacı kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 35 sığınmacı kurtarıldı

İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 35 sığınmacı kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Güncel

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen iki lastik bottaki 35 sığınmacı kurtarıldı.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen iki lastik bottaki 35 sığınmacı kurtarıldı.

Dikili açıklarında lastik botta bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot yönlendirildi. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 12 kişi kurtarıldı.

Başka bir ihbarı daha değerlendiren ekipler lastik bottaki 23 kişiyi daha karaya çıkardı.

Sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Araziye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Araziye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Murat Kurum Sedat Peker Muharrem İnce Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Burcu Biricik Funda Eryiğit Rahşan Gülşan
Spor Ozan Tufan Merih Demiral Mustafa Cengiz Çağlar Söyüncü Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 35 sığınmacı kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 22:52:03. #1.16#

title