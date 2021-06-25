İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 32 sığınmacı kurtarıldı
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İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 32 sığınmacı kurtarıldı

İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 32 sığınmacı kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Halil Fidan - Haberler | Güncel

İzmir'in Foça ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 32 sığınmacı karaya çıkarıldı.

İzmir'in Foça ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 32 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Foça ilçesi açıklarında lastik botta bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 32 kişi karaya çıkarıldı.

Sığınmacılar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 32 sığınmacı kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

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