Türk kara sularına itilen 32 sığınmacı kurtarıldı
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 32 sığınmacı karaya çıkarıldı.
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 32 sığınmacı karaya çıkarıldı.
Yunan unsurların bir grup sığınmacıyı Türk kara sularına bıraktığı Sahil Güvenlik uçağıyla tespit edildi.
Bölgeye yönlendirilen botla iki can salındaki 32 sığınmacı kurtarıldı.
Karaya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan