Türk kara sularına itilen 32 sığınmacı kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türk kara sularına itilen 32 sığınmacı kurtarıldı

Anadolu Ajansı / Halil Fidan - Haberler | Güncel

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 32 sığınmacı karaya çıkarıldı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 32 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Yunan unsurların bir grup sığınmacıyı Türk kara sularına bıraktığı Sahil Güvenlik uçağıyla tespit edildi.

Bölgeye yönlendirilen botla iki can salındaki 32 sığınmacı kurtarıldı.

Karaya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Türk kara sularına itilen 32 sığınmacı kurtarıldı
Türk kara sularına itilen 32 sığınmacı kurtarıldı
Türk kara sularına itilen 32 sığınmacı kurtarıldı
Türk kara sularına itilen 32 sığınmacı kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

DERYA KONUŞURSA DEHŞETİN SIRRI ÇÖZÜLECEK
DERYA KONUŞURSA DEHŞETİN SIRRI ÇÖZÜLECEK
Silahını gösterip 'Buna mermi doldurup, üzerinize boşaltacağım' diyen erkek arkadaşının terasından düştü
Silahını gösterip "Buna mermi doldurup, üzerinize boşaltacağım" diyen erkek arkadaşının terasından düştü
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde büyük coşku
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde büyük coşku
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Ali Babacan Lale Karabıyık Mustafa Destici
Magazin Hadise Ben Affleck Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Gökhan Töre Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türk kara sularına itilen 32 sığınmacı kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 18:25:34. #1.15#

title