İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yunanistan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilen 30 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Yunanistan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilen 30 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı botu yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer