Yunanistan tarafından geri itilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 26 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 26 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 16 Nisan saat 02.30 sıralarında, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen lastik bot içerisindeki 26 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı