İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 24 sığınmacı kurtarıldı
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İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 24 sığınmacı kurtarıldı

İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 24 sığınmacı kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Güncel

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 24 sığınmacı kurtarıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 24 sığınmacı kurtarıldı.

Çeşme açıklarında lastik botta bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 24 kişi kurtarıldı.

Karaya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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