İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 23 sığınmacı kurtarıldı
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İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 23 sığınmacı kurtarıldı

İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 23 sığınmacı kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı - Haberler | Güncel

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 23 sığınmacı karaya çıkarıldı.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 23 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili ilçesi Bademli açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Sahil Güvenlik ekibince kurtarılan 23 düzensiz göçmenin Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlendi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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