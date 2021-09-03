İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 13 sığınmacı kurtarıldı
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 13 sığınmacı kıyıya çıkarıldı.
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 13 sığınmacı kıyıya çıkarıldı.
Dikili ilçesi açıklarında 2 lastik botta sığınmacıların olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekibi yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen iki bottaki 13 sığınmacı kurtarıldı.
Sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel