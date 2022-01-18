İzmir açıklarında tespit edilen 124 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı - Haberler
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İzmir açıklarında tespit edilen 124 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

İzmir açıklarında tespit edilen 124 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
AA / Şafak Yel - Haberler | Güncel

İzmir'in Dikili ve Urla ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan ve Yunanistan unsurlarınca geri itilen 124 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ve Urla ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan ve Yunanistan unsurlarınca geri itilen 124 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ekipler, motor arızası nedeniyle arızalanan lastik bottaki 21 düzensiz göçmeni de karaya çıkardı.

Sahil Güvenlik ekiplerince Urla ilçesi açıklarında durdurulan özel teknede yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 81 düzensiz göçmen ile geçişi organize ettiği iddiasıyla 1 kişi yakalandı.

Kurtarılan ve yakalanan 124 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir açıklarında tespit edilen 124 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

İzmir açıklarında tespit edilen 124 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

İzmir açıklarında tespit edilen 124 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

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AA / Şafak Yel - Son Dakika Haberleri

Sahil Güvenlik, Yunanistan, Dikili, İzmir, Güncel, Haber

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