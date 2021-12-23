İzmir'den tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışan 51 FETÖ şüphelisi yakalandı

İZMİR (İHA) - İzmir'in Dikili ilçesinden yurt dışına tekneyle kaçmaya çalışan, haklarında FETÖ üyeliğinden arama kaydı bulunan ve mahkemeleri devam eden 51 kişi yakalandı.

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, bir grup kişinin tekne ile yurt dışına yasa dışı yollarla çıkmaya çalıştığına yönelik aldığı bilgi üzerine harekete geçti. Ekipler, Çandarlı Körfezi Kız Kulesi Adası açıklarında tekneyi durdurdu. Teknede yapılan aramada, yasa dışı yollardan kaçmaya çalışan 51'i Türk vatandaşı, 3'ü Suriye uyruklu 54 kişi yakalandı.

Türk vatandaşları FETÖ şüphelisi çıktı

Öte yandan, yakalanan 51 Türk vatandaşın yapılan sorgusunda, 13'ünün "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arandığı, 38'inin ise aynı suçtan mahkemelerinin devam ettiği tespit edildi. Teknede yakalanan 3'ü Suriye uyruklu 51'i Türk toplam 54 kişi, işlemleri için Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

(İHA)

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