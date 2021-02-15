İzmir açıklarında sürüklenen lastik bottaki 41 sığınmacı kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İzmir açıklarında sürüklenen lastik bottaki 41 sığınmacı kurtarıldı

15.02.2021 21:11 | Son Güncelleme: 15.02.2021 21:14
İzmir açıklarında sürüklenen lastik bottaki 41 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, sürüklenen lastik bottaki 41 sığınmacı kurtarıldı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, sürüklenen lastik bottaki 41 sığınmacı kurtarıldı.

Yasa dışı yolla yurt dışına çıkmaya çalışan sığınmacıların bulunduğu lastik bot, Seferihisar açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.

Yardım beklendiği ihbarı üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler bölgeye ulaştı.

Ekiplerce karaya çıkarılan 41 sığınmacı, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş Temel Karamollaoğlu
Magazin Sezen Aksu Hande Erçel Aleyna Tilki Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Ünal Karaman Osman Özköylü Ahmet Nur Çebi Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir açıklarında sürüklenen lastik bottaki 41 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 21:15:29. #1.14#
title