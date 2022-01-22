İzmir açıklarında saldaki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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İzmir açıklarında saldaki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında saldaki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı
AA / Halil Fidan - Haberler | Güncel

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen saldaki 21 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

ÇEŞME, İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen saldaki 21 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında can salında bir grup olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen saldaki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

AA / Halil Fidan - Son Dakika Haberleri

Sahil Güvenlik, Yunanistan, Çeşme, İzmir, Güncel, Haber

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