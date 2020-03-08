İzmir açıklarında lastik bottaki Afganistan uyruklu 60 kişi yakalandı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İzmir açıklarında lastik bottaki Afganistan uyruklu 60 kişi yakalandı - Haber
Yunanistan, Afganistan, Dikili, İzmir, Güncel

İzmir açıklarında lastik bottaki Afganistan uyruklu 60 kişi yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında botla Yunanistan'a geçmek isteyen 60 yabancı uyruklu yakalandı.

08.03.2020 11:52 | Son Güncelleme: 08.03.2020 11:52
İzmir açıklarında lastik bottaki Afganistan uyruklu 60 kişi yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında botla Yunanistan'a geçmek isteyen 60 yabancı uyruklu yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik botunca tespit edilen hareketli lastik bot, durduruldu.

Lastik bottaki Afganistan uyruklu 33'ü çocuk 60 kişi yakalandı.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti Haber
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a Putin kendi kahvaltısını önerdi Haber
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a Putin kendi kahvaltısını önerdi
'Hastayım' diyerek dilendi, yarım günde topladığı para dudak uçuklattı Haber
"Hastayım" diyerek dilendi, yarım günde topladığı para dudak uçuklattı
Sadece 16 metrekare olan dükkan 11 milyon liraya satılıyor Haber
Sadece 16 metrekare olan dükkan 11 milyon liraya satılıyor
Öğretmen, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı Haber
Öğretmen, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Meral Akşener İçişleri Bakanı Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Dilek Yaman Emine Bulut Gülben Ergen
Spor Falcao Okan Buruk Bülent Uygun Rıza Çalımbay Abdülkadir Ömür
Daha Fazla Türk Kadın Avrupa Yunanistan
Şu an buradasınız: İzmir açıklarında lastik bottaki Afganistan uyruklu 60 kişi yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 12:42:58. #1.14#