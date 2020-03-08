İzmir açıklarında lastik bottaki Afganistan uyruklu 60 kişi yakalandı
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında botla Yunanistan'a geçmek isteyen 60 yabancı uyruklu yakalandı.
08.03.2020 11:52 | Son Güncelleme: 08.03.2020 11:52
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında botla Yunanistan'a geçmek isteyen 60 yabancı uyruklu yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik botunca tespit edilen hareketli lastik bot, durduruldu.
Lastik bottaki Afganistan uyruklu 33'ü çocuk 60 kişi yakalandı.
Kaynak: AA