İzmir açıklarında lastik bottaki 24 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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İzmir açıklarında lastik bottaki 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Tezcan Ekizler - Haberler | Güncel
İzmir açıklarında lastik bottaki 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 24 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 24 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Seferihisar Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Doğanbey açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı botları yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 24 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenlerin, Seferihisar Kolluk Destek Tim Komutanlığına teslim edildiği, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

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