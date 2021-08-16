İzmir açıklarında gemide 2 düzensiz göçmen yakalandı
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İzmir açıklarında gemide 2 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında gemide 2 düzensiz göçmen yakalandı
Anadolu Ajansı / Halil Fidan - Haberler | Güncel

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, ticari gemide 2 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, ticari gemide 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında ticari gemi içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler tarafından durdurulan gemideki 2 yabancı uyruklu, karaya çıkarıldı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

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