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İzmir açıklarında düzensiz göçmen hareketliliği

İzmir açıklarında düzensiz göçmen hareketliliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 16 düzensiz göçmen kurtarılırken, Dikili ilçesi açıklarında ise yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 26 düzensiz göçmen de yakalandı.

ÇEŞME, İZMİR (İHA) - İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 16 düzensiz göçmen kurtarılırken, Dikili ilçesi açıklarında ise yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 26 düzensiz göçmen de yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğuna yönelik bilgi edindi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca, Dikili ilçesi açıklarında ise lastik bot içerisindeki 26 düzensiz göçmen, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isterken ekipler tarafından yakalandı. Karaya çıkarılan toplamda 42 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine Müdürlüğüne teslim edildi.

(İHA)

İzmir açıklarında düzensiz göçmen hareketliliği

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