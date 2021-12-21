İzmir açıklarında denize atılan ve Türk kara sularına itilen 137 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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İzmir açıklarında denize atılan ve Türk kara sularına itilen 137 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında denize atılan ve Türk kara sularına itilen 137 düzensiz göçmen kurtarıldı
AA / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca denize atılan ve Türk kara sularına geri itilen 137 düzensiz göçmen kurtarıldı.

ÇEŞME, İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca denize atılan ve Türk kara sularına geri itilen 137 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 20 Aralık'ta Çeşme ilçesi Karaada kuzeyinde düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca denize atılan ve kendi imkanlarıyla yüzerek karaya çıkan 5 düzensiz göçmeni ada üzerinden kurtardı.

Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 38 ile hareketli lastik bottaki 29 düzensiz göçmen de karaya çıkarıldı.

Dikili ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botuyla lastik bot içerisindeki 30 ile yine Dikili açıklarında hareketli fiber teknedeki 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Dikili açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir açıklarında denize atılan ve Türk kara sularına itilen 137 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında denize atılan ve Türk kara sularına itilen 137 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında denize atılan ve Türk kara sularına itilen 137 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında denize atılan ve Türk kara sularına itilen 137 düzensiz göçmen kurtarıldı

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AA / Hüseyin Bağış - Son Dakika Haberleri

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