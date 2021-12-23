İzmir açıklarında denize atılan ve geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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İzmir açıklarında denize atılan ve geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında denize atılan ve geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı
AA / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

İzmir'in Çeşme ilçesinde Yunanistan unsurlarınca denize atılan ve geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı.

ÇEŞME, İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde Yunanistan unsurlarınca denize atılan ve geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına atılan ve yüzerek karadan ulaşım olmayan bir noktaya çıkan 5 düzensiz göçmen, sahil güvenlik botuna alındı.

Çeşme açıklarında lastik bot ve can salı içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye giden sahil güvenlik botları, Türk karasularına geri itilen lastik bot ve can salındaki 42 düzensiz göçmeni kurtarıp kıyıya çıkardı.

Ayrıca, Dikili ilçesi açıklarında görevli sahil güvenlik unsurları tarafından tespit edilen hareketli lastik bottaki 9 düzensiz göçmen yakalanarak işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir açıklarında denize atılan ve geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında denize atılan ve geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında denize atılan ve geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında denize atılan ve geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı

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AA / Mustafa Güngör - Son Dakika Haberleri

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