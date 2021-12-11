İzmir açıklarında 92 düzensiz göçmen kurtarıldı

ÇEŞME, İZMİR (İHA) - İzmir'in Çeşme ve Dikili açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlar ve fiber tekne içerisindeki toplam 92 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, 9 Aralık'ta saat 02.35 ve 04.05 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından, 2 farklı noktada lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlardaki toplam 82 düzensiz göçmen kurtarıldı. Aynı gün saat 05.45 sıralarında ise Dikili açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen fiber tekne içerisindeki 10 düzensiz göçmen de görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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