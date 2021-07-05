İzmir açıklarında 81 düzensiz göçmen kurtarıldı
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İzmir açıklarında 81 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 81 düzensiz göçmen kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 40 düzensiz göçmen ve Seferihisar açıklarında içinde bulundukları lastik botun motorunun arızalanması nedeniyle yardım isteyen 41 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 40 düzensiz göçmen ve Seferihisar açıklarında içinde bulundukları lastik botun motorunun arızalanması nedeniyle yardım isteyen 41 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 2-3-4 Temmuz tarihlerinde farklı saatlerde Dikili açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen 30 düzensiz göçmeni kurtardı. Ayrıca 4 Temmuz günü saat 21.07 sıralarında Çeşme açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 10 düzensiz göçmenin yanı sıra, 2 Temmuz'da saat 07.45 sıralarında Seferihisar açıklarında içerisinde bulundukları lastik botun arıza yapması nedeniyle yardım isteyen 41 düzensiz göçmen de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Karaya çıkarılan 81 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - İZMİR

İzmir açıklarında 81 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 81 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 81 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 81 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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