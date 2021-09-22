İzmir açıklarında 75 kaçak göçmen kurtarıldı - Haberler
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İzmir açıklarında 75 kaçak göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel
İzmir açıklarında 75 kaçak göçmen kurtarıldı

İZMİR'in Seferihisar, Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 75 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

ÇEŞME (DHA) - İZMİR'in Seferihisar, Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 75 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 20-21 Eylül tarihleri arasında farklı saat aralıklarında Seferihisar, Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında lastik botlar içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 75 kaçak göçmen kurtarıldı. Kıyaya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


İzmir açıklarında 75 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 75 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 75 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 75 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 75 kaçak göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Son Dakika Haberleri
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