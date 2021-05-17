İzmir açıklarında 71 sığınmacı kurtarıldı
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İzmir açıklarında 71 sığınmacı kurtarıldı

İzmir açıklarında 71 sığınmacı kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Halil Fidan - Haberler | Güncel

İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında 29'u Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen olmak üzere 71 sığınmacı kurtarıldı.

İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında 29'u Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen olmak üzere 71 sığınmacı kurtarıldı.

Çeşme açıklarında lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, botlarla 42 sığınmacıyı karaya çıkardı.

Dikili ilçesinin Bademli ve Denizköy açıklarındaki iki ayrı lastik botta ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 29 sığınmacı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkarılan sığınmacılar işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

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