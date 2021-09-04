İzmir açıklarında 63 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ve Foça ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 63 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

İzmir'in Dikili ve Foça ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 63 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Sahil Güvenlik Mobil Radarı ile Dikili ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmenin olduğunu tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 4 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca, Foça ilçesi açıklarında 2 can salı içerisinde bulunan ve Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen 59 düzensiz göçmen de Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı