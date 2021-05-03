İzmir açıklarında 62 göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 62 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı 2 şüpheli yakalandı.

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 62 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı 2 şüpheli yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 30 Nisan'da saat 04.40 sıralarında Urla ilçesi açıklarında içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan yelkenli tekneyi fark etti. Tekne, görevli Sahil Güvenlik botu tarafından durdurularak içerisindeki 62 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı şüphelisi 2 kişi ise ekipler tarafından gözaltına alındı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı