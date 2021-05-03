İzmir açıklarında 62 göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

İzmir açıklarında 62 göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

İzmir açıklarında 62 göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 62 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı 2 şüpheli yakalandı.

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 62 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı 2 şüpheli yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 30 Nisan'da saat 04.40 sıralarında Urla ilçesi açıklarında içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan yelkenli tekneyi fark etti. Tekne, görevli Sahil Güvenlik botu tarafından durdurularak içerisindeki 62 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı şüphelisi 2 kişi ise ekipler tarafından gözaltına alındı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gram gram sağdığı arı sütünün kilosunu 8 bin liradan satıyor
Gram gram sağdığı arı sütünün kilosunu 8 bin liradan satıyor
'Sarallar' operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı
'Sarallar' operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı
Çin'de büyük firar! Tayvan Boğazı'nı küçük bir lastik botla geçti
Çin'de büyük firar! Tayvan Boğazı'nı küçük bir lastik botla geçti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ruhsar Pekcan Antonio Guterres Recep Tayyip Erdoğan Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Eda Ece Cem Yılmaz Hakan Altun Burak Sergen
Spor Cyle Larin Abdullah Avcı Fırat Aydınus Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İzmir açıklarında 62 göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 20:27:56. #1.14#

title