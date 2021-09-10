İzmir açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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İzmir açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İzmir açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında Yunanistan unsurları tarafından geri itilen lastik bot ve can salları içerisindeki 59 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir açıklarında Yunanistan unsurları tarafından geri itilen lastik bot ve can salları içerisindeki 59 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 9 Eylül günü saat 02.45 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakıldığı tespit edilen 2 can salı içerisindeki toplam 25 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Ekipler aynı gün saat 08.15 sıralarında da Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine yeniden çalışma başlattı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen lastik bottaki 34 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

İzmir açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 59 düzensiz göçmen kurtarıldı

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