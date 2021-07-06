İzmir açıklarında 58 düzensiz göçmen kurtarıldı
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İzmir açıklarında 58 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 58 düzensiz göçmen kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'in Seferihisar ve Karaburun ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 58 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

İzmir'in Seferihisar ve Karaburun ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 58 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 5 Temmuz saat 08.00 sıralarında, Seferihisar ilçesi açıklarında can salları içerisindeki bir grup düzensiz göçmenin, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiklerinin bilgisini aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından 2 can salı içerisindeki 40 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca, bugün saat 04.40 sıralarında ise Karaburun ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen 18 düzensiz göçmen de Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkarılan 58 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - İZMİR

İzmir açıklarında 58 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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