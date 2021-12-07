İzmir açıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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İzmir açıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Şafak Yel - Haberler | Güncel
İzmir açıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

ÇEŞME, İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 34 düzensiz göçmeni kurtardı.

Türk Sahil Güvenlik ekipleri ayrıca Karaabdullah Burnu açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bottaki 21 düzensiz göçmeni de karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

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AA / Şafak Yel - Son Dakika Haberleri

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