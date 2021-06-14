İzmir açıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı
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İzmir açıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlar içerisindeki 55 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlar içerisindeki 55 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 11 Haziran saat 13.54 sıralarında Dikili ilçesi Bademli açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğuna yönelik bilgi aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 26 düzensiz göçmen kurtarıldı. 12 Haziran saat 10.00 sıralarında ise Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen 18 düzensiz göçmen de, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Ayrıca, Çeşme ilçesi açıklarında 13 Haziran saat 10.55 sıralarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 11 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(İHA)

İzmir açıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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