İzmir açıklarında 50 düzensiz göçmen kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında iki ayrı operasyonda 50 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından alına bilgiye göre Dikili ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bölgeye Sahil Güvenlik botu gönderildi.

Radarın tespit ettiği alanda lastik bottaki 31 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bir başka ihbarı değerlendiren ekipler yine lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

AA / Ali Korkmaz - Son Dakika Haberleri

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