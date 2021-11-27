İzmir açıklarında 50 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir açıklarında 50 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Halil Şahin - Haberler | Güncel
İzmir açıklarında 50 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında 50 düzensiz göçmeni kurtardı.

ÇEŞME, İZMİR (AA) - Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında 50 düzensiz göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme'nin Karaada açıklarında can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen ve kendi imkanlarıyla karaya çıktıkları belirlenen 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Dikili açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik botları da lastik bottaki 21 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Türkiye'nin lideri konumunda

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Türkiye'nin lideri konumunda

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki toplu açılış töreninde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki toplu açılış töreninde konuştu: (3)

 Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem konutları teslim töreninde konuştu: (3)

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem konutları teslim töreninde konuştu: (3)

AA / Halil Şahin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title