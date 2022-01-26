İzmir açıklarında 40 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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İzmir açıklarında 40 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 40 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 40 düzensiz göçmen, karaya çıkarıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 40 düzensiz göçmen, karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 24 Ocak'ta Çeşme açıklarında 2 can salında düzensiz olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can sallarındaki 40 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir açıklarında 40 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Hüseyin Bağış - Son Dakika Haberleri

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