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İzmir açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem

İzmir açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ege Denizi'nde İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İZMİR (İHA) - Ege Denizi'nde İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde bugün saat 01.54'te merkez üssü Urla açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Urla'ya 57.91 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 7.30 kilometre olarak ölçüldü. Kentte kısmen hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi. - İZMİR

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