İzmir açıklarında 37 sığınmacı kurtarıldı İzmir'in Seferihisar ilçesinde denizde mahsur kalan 37 sığınmacı, karaya çıkarıldı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde denizde mahsur kalan 37 sığınmacı, karaya çıkarıldı.

Sığacık açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki sığınmacıların yardım talebi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 37 sığınmacıyı karaya çıkardı.

Sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA