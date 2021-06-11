İzmir açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı
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İzmir açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen lastik botlar içerisindeki 35 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen lastik botlar içerisindeki 35 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 06.45 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğuna yönelik bilgi edindi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 23 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca, bugün saat 04.10 sıralarında ise Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri tespit edilen lastik bot içerisindeki 12 düzensiz göçmen de, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

İzmir açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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