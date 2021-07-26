İzmir açıklarında 344 kaçak göçmen kurtarıldı
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İzmir açıklarında 344 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 344 kaçak göçmen kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel

İZMİR'in Çeşme, Dikili, Seferihisar ve Menderes ilçelerinde, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen toplam 344 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılırken, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı.

İZMİR'in Çeşme, Dikili, Seferihisar ve Menderes ilçelerinde, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen toplam 344 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılırken, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 17 Temmuz-20 Temmuz tarihleri arasında Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 142 kaçak göçmeni kurtardı. 16-17 Temmuz tarihleri arasında Menderes ilçesi Özdere açıklarında lastik bot içerisindeki 35 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Ekipler Seferihisar ilçesinde, 19 Temmuz'da farklı saat aralıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 100 kaçak göçmeni kurtarırken, 2 göçmen kaçakçısı şüphelisini de yakaladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, 20 Temmuz saat 06.30 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında içerisinde mahsur kalan  kaçak göçmenlerin olduğu bilgisini aldı. Bölgeye ulaşan ekipler, 67 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan toplam toplam 344 kaçak göçmen işlemlerinin ardından İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edildi. 

 


İzmir açıklarında 344 kaçak göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 344 kaçak göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 344 kaçak göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 344 kaçak göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 344 kaçak göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 344 kaçak göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 344 kaçak göçmen kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık

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