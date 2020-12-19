İzmir açıklarında 31 sığınmacı yakalandı

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında can salıyla yurt dışına çıkmaya çalışan 31 sığınmacı karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Aslanburnu açıklarında sığınmacıların olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekiplerini sevk etti.

Ekipler, can salındaki biri Pakistan, biri Fas, 9'u Somali, 9'u Orta Afrika Cumhuriyeti, ikisi Senegal, 4'ü Kongo ve 5'i Afganistan uyruklu olmak üzere 31 sığınmacıyı karaya çıkardı.

Aralarında çocukların da bulunduğu sığınmacılar, sağlık kontrollerinin ardından işlemler için emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal