İzmir açıklarında 30 sığınmacı yakalandı İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde sürat teknesi ve botla Yunanistan'a geçmeye çalışan 30 sığınmacı yakalandı.

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde sürat teknesi ve botla Yunanistan'a geçmeye çalışan 30 sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu açıklarında lastik bot olduğunu tespit eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti.

Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu lastik bottaki 9 Kongo, 4 Togo, 3 Orta Afrika, 2 Angola, 2 Somali ve 1 Suriye uyruklu 21 sığınmacıyı karaya çıkardı.

Öte yandan ekipler, Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında da sürat teknesinde Suriye uyruklu 9 sığınmacıyı yakaladı.

Sığınmacılar, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA