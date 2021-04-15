İzmir açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem

İzmir açıklarında 3.9 büyüklüğünde depremEGE Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İzmir açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem

EGE Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, depremin büyüklüğünü yine 3.9 olarak açıklarken, derinliğini ise 7.6 kilometre olarak kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı