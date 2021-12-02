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İzmir açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Halil Şahin - Haberler | Güncel
İzmir açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan 29 düzensiz göçmen yakalandı.

ÇEŞME, İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında sahil güvenlik mobil radarı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince yakalanan bottaki 29 kişi, karaya çıkarıldı.

Bu kişiler, işlemlerinin ardından İl Göç Müdürlüğüne gönderildi.

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AA / Halil Şahin - Son Dakika Haberleri

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